Vecchi ex preparatore dei portieri di Ancelotti: “Meret papabile quale nuovo Buffon”

Ai microfoni di Radio CRC William Vecchi, ex preparatore dei portieri dello staff di Carlo Ancelotti, ha parlato del portiere del Napoli Meret:

La prima volta che vidi Meret è stato nel 2013 in un Milan-Udinese allievi nazionali e fece una prestazione eccezionale.

Con Carlo Ancelotti e con lo staff poi si parlava spesso di portieri del futuro, del possibile nuovo Buffon e pensavamo che Meret fosse tra i papabili, ma non conoscevo ancora Donnarumma.

Ancelotti sa far giocare bene le squadre. Purtroppo quest’anno c’è stato un momento in cui non la buttavano dentro. Siete fortunati ad avere il migliore”.

