Icardi, il consulente: “De Laurentiis ci ha provato tanto. Era la squadra giusta”

Mauro Icardi si è trasferito al PSG dopo una lunga telenovela. Ecco quanto detto da Letterio Pino, ex agente dell’argentino a Radio Punto Nuovo.

“De Laurentiis ogni tanto viene bistrattato, magari il tifoso non capisce perché non vengano comprati tanti giocatori, ma il Napoli è una società in salute è costantemente tra 2° e 3° posto, quindi tanto di cappello al presidente. Il Napoli si è trovato vittima del fatto che Icardi non si volesse spostare dall’Inter.

Perché Parigi? Mi riallaccio alla minaccia Ferrero, anche in questo caso ci sono state minacce poco simpatiche. Alla fine questa situazione è finita bene grazie a Wanda e Marotta, sono stati bravi. Questo calcio deve cambiare, è lo specchio della nostra società e del nostro Paese. Non voglio fare politica o filosofia, ma tutto quest’odio che c’è sui social nasce dal fatto che la gente è incazzata con la vita in generale. La scuola è peggiorata, questi ragazzi di oggi non hanno alcuna base culturale, non parlo di laurea, ma non hanno niente, vomitano cose impressionanti.

Mi è piaciuto molto il mercato del Napoli, vedrete che Lozano sarà un bell’acquisto, Llorente, Manolas saranno giocatori utili, Ancelotti è il valore aggiunto, ha vissuto grandi spogliatoi e li ha saputi gestire. Icardi-Napoli? De Laurentiis ci ha provato tantissimo con Wanda Nara per Icardi, l’ha sempre telefonata con il consenso dell’Inter, è stato molto gentile nei suoi confronti. E’ stata la squadra giusta, ma al momento sbagliato, peccato”.

Comments

comments