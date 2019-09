Termina il primo tempo allo stadio Bentegodi di Verona tra Hellas e Milan. Nel posticipo della terza giornata del campionato di Serie A.

Primo tempo senza particolari emozioni al Bentegodi. Milan e Verona sono sullo 0-0 con i padroni di casa in 10 dal 21′ per l’espulsione di Stepinski. Il Milan dovrà quindi spingere al massimo nel secondo tempo per sfruttare la superiorità numerica.

