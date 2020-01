Victor Moses ha firmato con l’Inter, si attende il Fenerbahce per l’ufficialità

Victor Moses, nella giornata di oggi, ha sostenuto e superato le visite mediche con l’Inter; poco fa si è diretto nella sede del club per firmare il contratto.

Firma sul contratto che è arrivata, ma manca ancora l’ufficialità. Gianluca Di Marzio riporta che è il Fenerbahce a dover dare lo sblocco definitivo per l’operazione; sblocco che dovrebbe arrivare questa sera o al più tardi domani mattina.

Insieme ad Ashley Young, comunque, Victor Moses è l’altro rinforzo per le fasce che arriva per l’Inter in questa sessione invernale di mercato.

