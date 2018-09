Viviani: “Zieliński è un talento puro, ha un percorso luminoso nel suo futuro”

Fabio Viviani, allenatore ed ex vice-mister del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

“A centrocampo il Napoli ha forza fisica, intensità e qualità con Zielinski, Allan ed Hamsik. Quello del Napoli è un centrocampo ben assortito, con un talento fuori dal comune come Piotr Zielinski: dovete solo lustrarvi gli occhi partita dopo partita perchè crescerà sempre di più. Questo è il sesto campionato italiano, viene dalla Coppa del mondo, penso che davanti a se abbia solamente un percorso luminoso: ha tante qualità che probabilmente lui ancora non ha esplorato completamente.



Hamsik è invece un giocatore con la g maiuscola, si saprà adattare al nuovo ruolo e non lo scopro di certo io. Perchè Allan non è ancora in Nazionale? non lo so, ha veramente tutto, può essere veramente d’aiuto nella Selecao e forse ha solo bisogno di giocare più in campo internazionale: la Champions gli viene in aiuto”.

