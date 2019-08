Wanda Nara: “La gente insulta senza sapere”

View this post on Instagram

Non ho tempo di giudicare la vita di nessuno, cresco ed educo i miei bambini in un mondo dove tutti si sentono in diritto di parlare della vita degli altri, la cosa più triste è sentire gente che insulta senza assolutamente conoscere nessuna situazione in particolare della mia vita privata e delle mie scelte. Di una cosa sono sicura però: cresco 5 bambini senza odio, solamente con l’amore e il rispetto per le altre persone, mi sentirei la persona più brutta al mondo se un giorno i miei figli insultassero o offendessero qualcuno .. sono consapevole di ogni scelta presa nella mia vita, nella nostra vita, quella della mia famiglia. A voi auguro di avere una vita felice che non vi permetta di perder tempo buttando odio su altre persone, per quanto riguarda me, sono grata di avere una vita piena d’amore, felicità e valori, piena di persone che amo: la mia famiglia. Grata per avere amici veri accanto. Grata per vivere ogni giorno emozioni che ti riempiono il cuore di gioia E grata per essere sempre stata una persona che va oltre ciò che la gente vede superficialmente. Grazie a tutti quelli che sempre mi mandano tante lettere, amore e messaggi vi leggo e tante volte rispondo in privato ❤️