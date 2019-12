Younes nel mirino del Sassuolo: De Zerbi lo valuta con altri due esterni

Amin Younes non sta trovando molto spazi nella sua avventura a Napoli. La Gazzetta dello Sport riporta dell’interesse del Sassuolo.

Il Sassuolo ha necessità di acquistare un esterno offensivo da regalare a De Zerbi per la seconda parte di stagione. Nell’elenco del ds neroverde c’è Farias, Caprari ma anche Amin Younes, che a Napoli gioca poco. Il tedesco – che piace tanto anche in patria – è una possibilità per il Sassuolo che non ha ancora deciso. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

