Younes, tre club di Serie A ed uno in Bundesliga per decidere il futuro

Amin Younes conteso da diverse squadre in questo mercato invernale. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno il futuro resta in bilico.

Tutti vogliono Amin Younes. Futuro in bilico per l’attaccante tedesco. L’ex Ajax è in uscita ma non ha ancora sciolto le riserve. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che Younes continua a rifiutare la Sampdoria, che l’ha scelto per sostituire Caprari. Ci sono anche il Genoa, il Torino, che dovrebbe cedere Iago Falque e uno tra Zaza, Edera e Millico, e il Parma che ha come priorità Sebastiano Esposito se Conte dovesse dare l’ok. Da non scartare l’ipotesi Mainz come contropartita per Mateta.

