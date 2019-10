Youth League: Napoli in campo alle 13:00 con diretta TV in chiaro

Seconda giornata della Youth League 2019-20 (la Champions League per le squadre Primavera). Il Liverpool affronta in casa il Salisburgo, mentre il Napoli affronta in trasferta il Genk.

Nella prima giornata il Napoli ha pareggiato in casa 1-1 con il Liverpool, mentre il Genk con lo stesso risultato ha pareggiato in casa del Salisburgo.

Questi i convocati di mister Baronio per la trasferta contro il Genk in programma oggi alle ore 13:00 con diretta TV in chiaro sul canale “La 20” di Mediaset:

Cioffi, Costanzo, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Mamas, Mancino A., Manzi, Marrazzo, Potenza, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanon.

