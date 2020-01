Zeman: “Bisogna fare quadrato ma Gattuso non ha esperienza, da Insigne si vuole qualcosa di più”

L’ex allenatore di Napoli e Lazio Zdenek Zeman ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Questi i passaggi più significativi delle dichiarazioni del tecnico boemo.

“Il Napoli deve uscire da questa situazione ma non è affatto facile in questo momento. Vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà.

È importante fare quadrato. I calciatori sanno bene come fare. Bisogna applicare le idee del nuovo allenatore anche se devo dire che Gattuso non ha esperienza.

Ha sostituito un grande come Carlo Ancelotti, suo padre sportivo, e sa bene come ha lavorato sulla panchina del Napoli.

Insigne ieri non ha fatto malissimo, ma ci sono stati degli errori non da lui. I suoi tifosi vogliono sempre qualcosa in più da Insigne, come è giusto che sia.

Al Napoli manca un giocatore alla Jorginho”.

