Zoff: “Napoli davanti all’Inter, può lottare con la Juve”

Dino Zoff, ex portiere, tra le altre, di Napoli e Juventus, campione del mondo nel 1982, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio.

La Juventus? È la solita, con innesti importanti e notevoli investimenti. Credo abbia le condizioni per vincere ancora. È doveroso aspettarsi grandi cose dai bianconeri, si è rinforzata e dovrà far bene. Scambio Icardi-Dybala? Sono due giocatori importanti, bisognerà capire cosa vogliono gli allenatori. Sono due grandi giocatori e credo possano far bene. Conteranno le idee si Sarri e Conte. Icardi sta vivendo un momento particolare, ma ha buone possibilità di andare in un altro club. È un grande attaccante.

L’Inter di Conte? Già l’arrivo del tecnico è importante per l’entusiasmo, si è avvicinata alla Juventus. Sulla carta si è ridotto il gap e potrà fare un ottimo campionato. Ma prima dell’Inter, nella griglia di partenza, c’è il Napoli. Può giocarsi il campionato, deve lottare per far bene. La Juventus sulla carta sembra ancora la squadra da battere”.

