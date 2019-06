Albiol, il Villarreal pronto a pagare la clausola

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante Raul Albiol, difensore del Napoli.



Il Villarreal, infatti, sarebbe pronto a pagare la clausola risolutiva da 4 milioni di euro, per riportare il difensore nel campionato spagnolo, dove ha già indossato le maglie di Valencia, Getafe e Real Madrid. In Spagna, scrive il quotidiano, sono sicuri che Albiol accetterà il trasferimento, anche per stare più vicino a casa, facendo un’importante scelta di vita.

