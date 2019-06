Gazzetta, il PSG prepara l’assalto a Insigne

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che il PSG sarebbe fortemente intenzionato ad acquistare Lorenzo Insigne, capitano del Napoli.

I parigini, infatti, sono alla ricerca di un attaccante e avrebbero individuato nel numero 24 azzurro il rinforzo ideale. Il problema sono i 100 milioni di euro richiesti da De Laurentiis per privarsi del suo capitano, il cui valore, secondo la rosea, si aggira, attualmente tra i 60 e i 70 milioni. Il patron incontrerà Mino Raiola per discutere del futuro del ragazzo che, dal canto suo, gradirebbe la destinazione, dove ritroverebbe, tra l’altro, il suo ex compagno nel Pescara, Marco Verratti.

