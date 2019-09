Ancelotti: “Il Napoli non ha mai giocato con il 4-2-3-1”

Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria: queste le sue parole sul modulo utilizzato dal Napoli.

“Il sistema di gioco lo puoi vedere solo quando non hai la palla. Il Napoli non ha mai giocato 4-2-3-1, abbiamo fatto due gare l’anno scorso 4-3-3 e tutte le altre 4-4-2. Dieci minuti a Firenze poi 4-3-3 o 4-5-1 nel finale, ma non ci giocheremo se non per difendere in alcuni frangenti. Il sistema di gioco si legge solo in fase difensiva ed è sempre 4-4-2. Vi è chiaro?”

