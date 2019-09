Mertens: “Non sono un simulatore. Avrei solo un rimpianto”

Dries Mertens, attaccante del Napoli e della Nazionale belga, ha rilasciato un’intervista al Corriere Della Sera. Tanti gli argomenti:

Due anni fa poteva essere al Barcellona, ha rimpianti?

«Nessuno, ne avrei solo in un caso: se non raggiungessi il record di gol a Napoli».

Dice bugie?

«Ogni tanto, ma non simulo».

De Laurentiis la vorrebbe nel club come dirigente.

«Voglio giocare ancora. Ho avuto la fortuna di iniziare tardi e aver fatto quasi sempre una gara a settimana, ho ancora molto da dare».

E se fosse un’altra squadra italiana a chiamarla?

”Io vivo il presente. Mi piacerebbe dare ai Napoletani la gioia di un titolo”.

Comments

comments