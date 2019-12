GdS – Il Napoli si fionda su Lobotka, c’è l’offerta al Celta

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla del mercato in casa Napoli e del fatto che ha puntato Lobotka, dopo le difficoltà per arrivare a Torreira.

Il quotidiano parla anche di un’offerta al club dove gioca il centrocampista slovacco, il Celta Vigo. La clausola che lega Lobotka al club è di 50 milioni, da un paio di anni, ma lo stesso Celta ha ammesso al Napoli che può essere rivista.

Questo perché il centrocampista ha chiesto esplicitamente di andare via, secondo la rosea; la cifra richiesta è di 30 milioni in un’unica soluzione, mentre De Laurentiis ne offre 3 per il prestito ed altri 27 per il riscatto a giugno (obbligo o diritto).

Una virata resa necessaria, in ambito centrocampo, date le difficoltà incontrate con Torreira ed al fatto che Arteta, nuovo allenatore dei gunners, non voglia privarsene.

Comments

comments