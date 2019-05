Atalanta, occhi su Inglese come vice-Zapata

L’Atalanta, fresca di qualificazione in Champions League, sta monitorando con attenzione la situazione legata a Roberto Inglese.

L’attaccante, nell’ultima stagione in prestito al Parma, non verrà riscattato dai ducali, nonostante abbia disputato un buon campionato, e farà dunque ritorno al Napoli, squadra che ne detiene il cartellino. Dovrebbe trattarsi, però, di un ritorno temporaneo, visto che gli azzurri potrebbero decidere di cederlo. E in quel caso, l’Atalanta sarebbe in prima fila, avendo individuato in Inglese, la perfetta alternativa a Zapata. Ma nel mirino, c’è anche un altro ex azzurro: si tratta di Leonardo Pavoletti, autore di 16 gol nell’ultimo campionato. Lo riporta Tuttosport.

