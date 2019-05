Napoli su Vignato, ma piomba il Barcellona su entrambi i fratelli

Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:

“Emanuel e Samuele, separati dall’età ma uniti dal cognome e dalla squadra. Una delle poche note liete del Chievo in questa stagione consiste proprio nei fratelli Vignato. Il maggiore, Emanuel, classe 2000, gioca in attacco e ha già esordito con i grandi. 10 presenze, un gol e un assist il bottino raccolto.

Il minore, Samuele, classe 2004, ha solo 15 anni e ancora non si è visto sui grandi schermi. Ma questo potrebbe succedere a breve. Già, perché ad aver messo gli occhi sui due “fratellini” è il Barcellona, che li considera due autentici fenomeni.

Il loro agente, nella giornata di ieri, si trovava in Spagna, laddove ha iniziato a trattare con il club catalano. La richiesta del Chievo è di 8 milioni per entrambi. Per adesso la cifra è considerata eccessiva dal Barcellona. Le parti si riaggiorneranno. Ma che il Barcellona voglia puntare su due giovani del nostro calcio non può che essere un segnale positivo”.