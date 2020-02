Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali: tanti cambi per Fonseca

Scontro diretto per la qualificazione in Champions League quello che avrà inizio alle 20:45 tra Atalanta e Roma, al Gewiss Stadium.

Le due squadre sono separate da soli tre punti, ma i giallorossi hanno iniziato in malo modo il 2020, con una sola vittoria, un pareggio e addirittura 4 sconfitte. Un periodo negativo che ha spinto Fonseca a operare alcuni cambi: fuori Kolarov e Santon, sostituiti rispettivamente da Spinazzola e Bruno Peres; Mancini avanzato a centrocampo a far coppia con Pellegrini, con Fazio al fianco di Smalling in difesa; alle spalle di Edin Dzeko ci saranno Kluivert, Perotti e Mkhitaryan. Non cambia nulla, invece, Gasperini, nonostante l’imminente impegno di Champions contro il Valencia.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres; Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini, Pellegrini; Perotti, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

