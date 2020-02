Serie A, Genoa a valanga sul Bologna al Dall’Ara: finisce 3-0

Importantissima, e per certi versi inaspettata, vittoria del Genoa, nel secondo anticipo del 24° turno del campionato di Serie A, contro il Bologna.

Al Dall’Ara, i liguri si sono imposti con un perentorio 3-0, sbloccando il risultato al 28′ con il gol del nuovo acquisto Soumaoro; al 34′, Schouten commette un brutto fallo su Behrami e rimedia il cartellino rosso, lasciando il Bologna in inferiorità numerica. Il Genoa, dunque, ne approfitta e al 44′ raddoppia con una splendida cavalcata di Sanabria, che batte Skorupski dopo aver fatto 70 metri palla al piede. All’89’, i padroni di casa restano addirittura in 9, con Denswil che abbatte Sturaro in area di rigore e rimedia il secondo cartellino giallo della sua partita. Criscito si presenta, dunque, sul dischetto e spiazza Skorupski.

