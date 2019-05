Bucciantini: “Sarri? Ora il palazzo lo sta chiamando”

Nel corso di Canale 8, il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini ha parlato del possibile approdo di Sarri alla Juventus.

“Giocava l’Europa League ed è in finale, la squadra mica era iscritta alla Champions al suo arrivo. In Premier è dietro quelle due, ma il City vale più del Chelsea in ogni reparto. Sarri sarebbe un colpo di genio della Juventus, avrebbe dell’incredibile. Difficile da capire però per chi era iscritto al Sarrismo. Sarri è partito dalla terza categoria, ha provato a buttare giù il palazzo da fuori, ma ora è il palazzo a chiamarlo”.

Comments

comments