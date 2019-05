Grassi: “Napoli? Io do sempre il massimo, ma decidono loro”

Alberto Grassi, centrocampista del Napoli, nell’ultima stagione in prestito al Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale TuttoMercatoWeb.

Il ragazzo si è soffermato su quello che sarà il suo futuro, dopo un’annata tormentata, che lo ha visto giocare pochissimo a causa di un grave infortunio rimediato a dicembre, quando riportò la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Queste le sue parole: “Innanzitutto ringrazio i miei della SPAL, mi hanno aiutato molto. C’era un bel gruppo, Semplici è molto bravo, non c’è nulla da dire. Il Napoli? Io do sempre il massimo, qualsiasi cosa vogliano fare, poi, con me io l’accetterò. Quest’anno sono andato a Parma, dando il massimo, poi si vedrà, decideranno loro. Futuro a Parma? Io non so ancora nulla, per il momento finisco l’anno e in estate si vedrà”.

