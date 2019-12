Bucciantini: “La squadra per esaltarsi dovrà stare con l’allenatore”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista presente anche a Sky; nel suo intervento ha parlato del Napoli.

Per Bucciantini Gattuso non ha mai allenato una squadra tecnicamente così forte; inoltre se il Napoli vuole esaltarsi, dovrà restare unita con l’allenatore.

Di seguito le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Gattuso non ha mai avuto una squadra tecnicamente così forte ma l’ambiente deve ritrovare serenità. Per esaltarsi, tutti dovranno stare con l’allenatore. Mercato? Due mesi fa vedevo il Napoli completo, ora è difficile capire cosa si dovrà fare e per quale motivo.“

