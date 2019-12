Sal Da Vinci sulla cena di ieri: “Il clima era abbastanza sereno”

A Radio Marte Sal Da Vinci ha parlato della cena pre-natalizia del Napoli che si è svolta ieri a Villa D’Angelo; di seguito le sue parole.

Il cantante Sal Da Vinci ha tenuto a precisare che c’era un clima abbastanza sereno e che Gattuso ha fatto un bellissimo discorso. Di seguito il suo intervento a Radio Marte:

“Tutto tranquillo ieri sera a Villa D’Angelo, il clima era sereno e Gattuso ha fatto un bellissimo discorso, è un grande motivatore. Speriamo bene, incrociamo le dita per far uscire la squadra da questo momento no.

Dobbiamo stringerci attorno alla squadra. Si dicono tante cose, magari poi tu hai una vicinanza diversa e ti raccontano cose differenti. Lasciamoli lavorare. Forza Napoli, Forza Lorenzo Insigne e forza tutti i calciatori azzurri.“

