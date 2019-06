Calcioscommesse in Serie A, indaga la Procura Federale

Dopo lo scandalo calcioscommesse scoppiato in Spagna che ha tirato in ballo anche l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, c’è un filone italiano dell’inchiesta spagnola “Oikos”.

Infatti la Procura Federale della FIGC tramite il Procuratore Giuseppe Pecoraro avrebbe chiesto agli inquirenti spagnoli la trasmissione degli atti relativi al presunto coinvolgimento di alcuni calciatori del Frosinone e della punta della Lazio Ciro Immobile anche se le parti hanno smentito con forza il loro coinvolgimento.

Il quotidiano spagnolo “Il Pais”, secondo quanto riportato dal portale web della “Gazzetta dello Sport” sarebbe in possesso di alcuni documenti su una presunta combine di Cagliari-Frosinone dello scorso il 20 aprile.

In quella gara con le due squadre ancora in lotta per la salvezza il Cagliari ha vinto 1-0 grazie a un rigore di Joao Pedro provocato da un intervento ritenuto goffo del difensore ciociaro Zampano.

Il procuratore federale Giuseppe Pecoraro non ha perso tempo, già dopo le prime indiscrezioni ha aperto un fascicolo e ha chiesto agli inquirenti spagnoli la trasmissione degli atti, attesa a questo punto entro la fine della settimana

