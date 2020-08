Contro la Lazio ultima al San Paolo per 8 azzurri, forse anche per altri 6

Contro la Lazio nel San Paolo vuoto si chiude il campionato di Serie A 2019-20 per il Napoli, ultima gara in assoluto a Fuorigrotta per questa stagione per gli azzurri.

Contro la Lazio quasi certamente sarà l’ultima al San Paolo per 8 azzurri che con ogni probabilità lasceranno il Napoli al termine di questa stagione, salvo ripensamenti sia della società che dei calciatori.

Saluteranno il San Paolo Allan (212 partite e 11 gol), Ghoulam (182 partite e 3 gol), Milik (121 partite e 48 gol), Luperto (29 partite e 0 gol), Karnezis (9 partite e 7 gol incassati), Llorente (24 partite e 4 gol), Younes (27 partite e 4 gol) e dopo sette stagioni Josè Callejon (347 partite e 82 gol).

Dopo il trionfo in Coppa Italia e la gara con la Lazio la stagione del Napoli continua (ma si spera possa andare anche oltre) almeno con il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in trasferta con il Barcellona. Nel caso in cui il Napoli dovesse passare il turno con il Barcellona si qualificherebbe alla final eight che si gioca a Lisbona. Quindi per quest’anno cala definitivamente il sipario sul San Paolo.

