Coronavirus: possibile focolaio in casa Lazio, Inzaghi con soli 12 calciatori a disposizione

Non è ancora ufficiale e si attende un comunicato della SS Lazio che chiarisca la situazione dei biancocelesti dopo i tamponi effettuati in vista della gara di Champions League in casa dei belgi del Club Brugge. Per mister Inzaghi una vera e propria emergenza.

Intanto nell’allenamento di rifinitura a Formello mister Inzaghi ha avuto a disposizione solo 12 calciatori.

Assenti: Luis Alberto, Immobile, Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Djavan Anderson, Strakosha e Armini, oltre gli infortunati Escalante, Lulic e Radu.

Comments

comments