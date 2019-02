Dall’Inghilterra, Sarri esonerato se perde la finale di Coppa di Lega contro il City

‘The final countdown’. Per il ‘Sun’, in caso di sconfitta nella finale di Coppa di Lega, l’esonero di Maurizio Sarri sarà certo.

La sfida tra Chelsea e Manchester City è in programma domenica a Wembley e il tecnico italiano, oltre al trofeo, si gioca la panchina resa ancora più traballante dalla sconfitta in Fa Cupcontro il Manchester United. L’ultimo confronto con i Citizens, in Premier League, è stato una disfatta: sei reti incassate dai londinesi all’Etihad Stadium. Intanto il Chelsea è atteso domani sera dalla gara di Europa League con il Malmoe, battuto all’andata 2-1.

Secondo i tabloid, il sogno dei dirigenti Blues è Zinedine Zidane, ma convincere il francese ad accettare la panchina in corsa appare impresa ardua. E ancora il ‘Sun’ ha calcolato che il licenziamento di Sarri, legato ai londinesi fino al 2021, sarebbe il più economico di sempre per patron Abramovich: appena 5 milioni di sterline, ovvero l’ingaggio di una sola stagione più un indennizzo di un milione. Spiccioli, se paragonati ai 18 milioni sborsati dal magnate russo per disfarsi di Mourinho nel 2008.

