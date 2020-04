Diaconale, resp. comunicazione Lazio: “La ripresa è per salvaguardare il calcio”

Il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, è intervenuto in merito all’intervista di Lotito di oggi su Repubblica.

Di seguito le sue parole alla radio ufficiale:

“Intervengo a proposito dell’intervista del Presidente Lotito su ‘La Repubblica’: ha semplicemente ribadito la necessità di una ripresa dell’attività, per salvaguardare l’economia del calcio in generale. Invece l’hanno trasformato in un guanto di sfida alla Juventus sull’eventuale assegnazione dello scudetto, è stata solamente un’ipotesi.

La speranza però è quella di ripartire per terminare la stagione, così da evitare caos, ricorsi e danni economici. Il Presidente vuole giocare per difendere il sistema, non per suoi interessi personali. Vuole far capire i problemi economici che ci sarebbero per il sistema, che dà lavoro a 250 mila persone, se non si terminasse la Serie A.“

