Uno dei casi più discussi in casa Napoli soprattutto in un momento di crisi di risultati, è il possibile rinnovo del contratto di Dries Mertens in scadenza a giugno 2020.

Secondo quanto riportato da Sky sembra essere riparto il dialogo tra l’attaccante belga e la SSC Napoli.

Il giocatore vorrebbe restare ancora in azzurro soprattutto in una città dove si è integrato come un vero napoletano.

Anche dalla SSC Napoli arrivano segnali importanti e il rinnovo non sembra più essere un’ipotesi remota.

Comments

comments