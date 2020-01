Per Amin Younes spunta un altro club, è il Sassuolo

Il conto dei club che cercano Amin Younes del Napoli arriva a cinque; l’esterno tedesco potrebbe andare in prestito per il resto della stagione.

A riportare questi interessi è Tuttosport; al Torino ed al Spal si aggiunge anche il Sassuolo, tra i club di Serie A interessati a lui.

Gli altri due club che hanno mostrato interesse per Younes, invece, provengono dalla Germania, in particolare dalla Bundesliga. Colonia e Werder Brema sono le due società vigili su di lui; per ora l’esterno continua a dire di no al Genoa.

