Ferri, direttore Sky Sport, elogia Insigne: “Confronto acceso ma civile”

Nella serata di ieri c’è stato il confronto tra Lorenzo Insigne e Marocchi nel post partita di Napoli-Cagliari; il direttore di Sky Sport elogia il comportamento del napoletano.

Nonostante il confronto acceso con Marocchi, presente ieri nella trasmissione di Sky e che ha commentato la partita Napoli-Cagliari, arrivano gli elogi per Lorenzo Insigne per il comportamento civile che ha avuto. Complimenti che arrivano dal direttore di Sky Sport in persona, Federico Ferri, che commenta così sui social:

“Da capitano, non era (e non è) d’accordo su un’opinione e un’espressione di Marocchi. Non ha parlato per mezzo di altri, lo ha fatto live a SkySport. Ha sostenuto la posizione e consentito a Giancarlo di precisare la sua. Confronto acceso ma civile. Bravo e grazie a Insigne.“

