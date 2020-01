Gattuso a DAZN: “Prestazione imbarazzante. Bisogna chiedere scusa ai tifosi”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la deludente sconfitta rimediata contro la Fiorentina.

Il San Paolo vuoto può essere una spiegazione?

«Non pensiamo al San Paolo, noi siamo dei privilegiati, giochiamo al calcio, facciamo un lavoro che da bambini era un gioco. In questi momenti bisogna assumersi le responsabilità, il primo sono io. Sembra che ci siamo incontrati stamattina, ci siamo messi la maglia e siamo scesi in campo. Abbiamo toccato il fondo e bisogna capire a cosa andiamo incontro»

Cosa la delude di più?

«Mi dispiace perché vedo una squadra viva durante la settimana, poi arriviamo in campo e non proviamo a fare nulla. Ci facciamo puntare, ci facciamo saltare. A livello organizzativo e di manovra oggi non ha funzionato nulla. In questo momento mi viene difficile anche spiegare la partita perché ero convinto che la squadra potesse fare una grade partita. Non voglio parlare male dei miei giocatori , ma siamo una squadra senz’anima»