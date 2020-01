Gattuso in conferenza: “Oggi ho rivisto il veleno. Sono felice di allenare questa squadra”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti in conferenza stampa dopo la sfida con la Lazio.

“Non è la prima partita in cui questa squadra ha fatto bene. Ho il dover di non far sedere questa squadra, devo stare sempre sul pezzo. Oggi ho rivisto il veleno, una squadra disposta a sacrificarsi. I ragazzi hanno dato l’anima.

“Rimpianti per il cambio dopo pochi minuti? La squadra girava bene, ma sono cose che capitano. Siamo stati ingenui con il secondo fallo di Hysaj. Spero di riavere spesso tutti i giocatori a disposizione.

Ho sentito tante volte cantare il San Paolo, mi ricordo cosa mi lasciava quando tornavo a Milano. Se lo stadio oggi era come le ultime 3/4 partite la gara non si portava a casa. Spero che si possa ripetere e si possa fare anche meglio. Darei il mio sangue per avere 50mila persone al San Paolo, sarebbe un’arma in più.

Lobotka può fare la mezz’ala. Sia lui che Demme sono due grandi giocatori. Demme era il capitano del Lipsia, bisogna fare i complimenti a chi li ha portati qui: in Germania se non sei bravo e non sei un leader non fai il capitano, Lobotka uguale. Bravi De Laurentiis e Giuntoli. Oggi farei i complimenti anche a Elmas per come è entrato. Si è rivisto quello spirito di cui parlavo giorni fa. La squadra è stata in partita e ha saputo soffrire.

L’unica partita che ho sbagliato è stata quella con la Fiorentina, sono stato sorpreso anche io. E’ impensabile che una mia squadra non dia niente a livello di cattiveria. Stasera si? Beh non mi fido, la storia insegna. Dobbiamo essere dei martelli e lavorare. Domenica abbiamo una partita molto molto importante.

“Ritiro? Hanno deciso i giocatori, ho sentito parlare di pigiama party ecc, ma per favore. Ho sentito di una scazzottata tra me e Allan, secondo voi posso mai prendermi a cazzotti con un calciatore? Allan è 5 partite che gioca sotto medicinali. Ha un problema”

“Recuperando gli infortunati possiamo toglierci delle soddisfazioni. Questa è una squadra fortissima e quando ho accettato lo sapevo. Si vede la qualità, ora bisogna ritornare ad essere squadra. Non si può giocare sempre di fioretto. Serve anche il coltello tra i denti. Sono felice di allenare questa squadra. Oggi valiamo 24 punti, tutti: presidente, allenatore, direttore e giocatori. Bisogna avere l’umiltà di rincorrere.

“I giocatori non si divertono a stare in tribuna. Maksimovic probabilmente sarà a disposizione tra domani e dopodomani. Domani Koulibaly farà l’ennesima risonanza e valuteremo. Mertens sente ancora dei piccoli fastidi. Allan domani sarà ancora a riposo e poi ricomincerà con la squadra. Ghoulam ancora non sta benissimo. “

