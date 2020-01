Lazio, Parolo: “Buona partita, è mancato il gol. Tenevamo alla Coppa”

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta rimediata contro il Napoli.

“È mancato il gol ed un pizzico di fortuna, la partita è stata giocata bene. Insigne ha fatto un bel gol e la gara si è messa su un binario favorevole a loro. Andiamo a casa, l’importante è che la prestazione c’è stata, tenevamo molto alla competizione, abbiamo dato tutto in campo e penso che si sia visto. Derby? Per noi era importante venire qua e fare la partita, con questo spirito e voglia affronteremo anche la Roma, in una partita molto importante per noi. Daremo l’anima per vincerla.

Credo che abbiamo fatto un percorso di crescita, la vittoria della Coppa Italia ci ha dato consapevolezza del fatto di essere una squadra forte. Stiamo facendo piccoli passi, in sei anni si è costruito qualcosa, c’è un mix giusto tra società, allenatore e giocatori, tutti con un unico intento. Le partite che abbiamo perso, compresa quella di oggi, le abbiamo sempre giocate a viso aperto. Leiva? E’ un grande giocatore, è stata un’esagerazione. Dispiace perchè per noi è un giocatore importante”.

