Globe Soccer Award: vince Ronaldo ma è vera gloria? Intanto Pjanic elenca le rivali scudetto

L’undicesima edizione del “Globe Soccer Award”si è svolta a Dubai ed ha premiato alcuni calciatori, club e allenatori.

Il Liverpool è stato nominato miglior club dell’anno, mentre Klopp il miglior allenatore.

A sorpresa Ronaldo è stato eletto miglior calciatore dell’anno quasi a volergli dare il contentino dopo aver visto trionfare Messi nel Pallone d’Oro. Premio alla carriera all’ex calciatore del Manchester United il gallese Ryan Giggs.

Proprio Messi è arrivato secondo davanti a Van Dijk terzo, unico calciatore che quest’anno avrebbe dovuto vincere con Salah e Alisson sia il Pallone d’Oro che essere eletto miglior calciatore dell’anno. Ma spesso il campo deve lasciare il posto ad altri interessi…

Tra i premiati anche Pjanic prorpio in una delle sue stagioni più deludenti sotto il profilo del rendimento e dei successi. Proprio Pjanic ha parlato della lotta scudetto: “”La Lazio e la Roma sono avversarie forti per la Juventus in Serie A, così come l’Inter. Noi intanto continuiamo anche a puntare la Champions League e dobbiamo chiedere scusa per aver perso la Supercoppa Italiana”

