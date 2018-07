Hamšík: “Sono rimasto a Napoli perchè me lo ha chiesto Ancelotti”

Marek Hamsik ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport qualche ora fa.

“Ringrazio i tifosi per gli auguri di compleanno, per tutto l’affetto che mi dimostrano sempre. Cina? Non è arrivata l’offerta giusta e ho deciso di restare; ma a me non cambia niente, ho sempre dato tanto a questa maglia e lo continuerò a dare, anche nel nuovo ruolo, vedremo come andrà a finire.

Ancelotti? E’ uno dei più vincenti in Europa, lui può darci tanti stimoli in più ed è stato uno dei motivi che mi ha convinto a restare. Mi ha chiamato dicendomi di restare. Ruolo nuovo come Pirlo? Non facciamo paragoni, è tutto nuovo per me, poteva essere qualcosa da fare in futuro, ma è arrivato prima, mi sto adattando e c’è ancora tanto da lavorare.

Calendario e le polemiche? intuili, cambia poco perchè alla fine tutti devono giocare con tutte. Juventus-Napoli? Noi non dobbiamo pensare alla Juve, dobbiamo pensare alla prima che è quella più difficile (il Napoli nella prima di campionato sfiderà la Lazio, ndr). I nuovi? Fabian credo sia un buon acquisto, vedo una squadra solida, che ha cambiato poco e quelli nuovo si stanno inserendo bene”.

