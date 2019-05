Il lungo digiuno di Milik: mai così male in stagione

Dopo un grande campionato si conclude nel peggiore dei modi la stagione di Arek Milik, che non ha segnato nemmeno un gol in queste ultime partite.

Un lungo digiuno per l’attaccante polacco che non segna da sette gare consecutive. L’ultimo gol segnato da Milik risale alla vittoria in trasferta del 14 Aprile contro il Chievo per 1-3.

Nella sua prima stagione in cui ha trovato una continuità non condizionata dagli infortuni, l’attaccante azzurro non è mai stato a secco per sette partite consecutive.

