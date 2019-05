Top 11 Serie A secondo Opta Paolo: tre gli azzurri in formazione, due clamorose esclusioni

Sul profilo ufficiale Opta Paolo ha postato quella che secondo i dati da lei raccolti, sarebbe la formazione ideale della Serie A 2018-19.

Sono tre gli azzurri che fanno parte di questa top 11: Koulibaly, Fabiàn e Mertens.

Invece sono appena due i calciatori della Juventus campione d’Italia inseriti in formazione.: Cancelo e Pjanic.

Clamorosa esclusione di Ronaldo, mentre al centro dell’attacco non c’è il capocannoniere Quagliarella ma l’atalantino Zapata.

11 – Here is the Serie A 2018/19 best XI based on Opta data. Stars. #OptaPaoloBestXI #SerieA pic.twitter.com/v2WeR17AY8

— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 27, 2019