Il retroscena di Tuttosport: Ancelotti ha verificato di persona la situazione

L’edizione odierna di Tuttosport rivela un retroscena sul comunicato di Ancelotti di ieri sera; l’allenatore ha voluto verificare di persona la cosa.

Oltre alle immagini, Ancelotti ha voluto verificare di persona la situazione degli spogliatoi del San Paolo. A rivelare il retroscena è l’edizione odierna di Tuttosport, che si sofferma sulla vicenda.

Il quotidiano riporta che il mister si è messo in auto ed è andato al San Paolo per verificare di persona com’erano gli spogliatoi. Infine, dopo la conferma dei suoi timori, la scelta di far uscire il comunicato; comunicato dettato al responsabile della comunicazione del Club, Nicola Lombardo, chiude il quotidiano

A seguire poi tutto quello che è successo e che sta succedendo.

