Ancora Basile sulla questione spogliatoi: “Non meritiamo queste accuse”

Gianluca Basile è intervenuto di nuovo sulla questione degli spogliatoi del San Paolo, sollevata ieri sera da Ancelotti; per lui le accuse non sono meritate.

Gianluca Basile questa volta ha parlato attraverso le colonne del Corriere del Mezzogiorno in edicola oggi; il commissario straordinario delle Universiadi 2019 è tornato sulla situazione degli spogliatoi del San Paolo e per lui le accuse non sono meritate.

Di seguito le sue parole:

“Abbiamo lavorato tutta l’estate per agevolare il Napoli, non meritiamo tali accuse. Arriviamo un po’ sotto la gara, ma era inevitabile; proprio l’altro ieri ho fatto un sopralluogo con Formisano e non ha avuto nulla da dire. Tra l’altro abbiamo seguito le loro indicazioni, gli arredi li hanno scelti loro.

Stiamo lavorando con l’apporto tecnico del comune. Forse avranno trovato sporchi gli spogliatoi, di certo non faremo entrare i calciatori in un cantiere. Le pulizie saranno completate domani e oggi farò un ulteriore sopralluogo. Non ci saranno problemi ma sono molto dispiaciuto per queste parole.“

