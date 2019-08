Il Roma: domani e giovedì incontro tra Mendes e il Real Madrid, offerta da 5 milioni più 30 di riscatto

Sul proprio profilo Twitter il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, fornisce importanti aggiornamenti sul futuro di James Rodriguez, obiettivo di mercato del Napoli.

Domani o giovedì incontro tra Jorge Mendes, procuratore di #JamesRodriguez, e la dirigenza del #RealMadrid per il futuro del colombiano. L’agente porterà l’offerta del #Napoli per il prestito oneroso con diritto di riscatto, ma non si esclude una clamorosa conferma del colombiano

— Giovanni Scotto (@scottotweet) August 20, 2019