Nizza in vantaggio su Ounas, possibile chiusura per sabato

Il Corriere del Mezzogiorno riporta che per Adam Ounas il Nizza è in vantaggio; la chiusura della trattativa potrebbe arrivare già sabato.

Adam Ounas si avvicina al Nizza. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno, che riferisce di come il club francese sia in vantaggio per l’algerino. Tra l’altro il quotidiano sottolinea il fatto che tra le cessioni, quella di Ounas è la trattativa in stato più avanzato.

Le cifre dell’affare sono 3 milioni per il prestito oneroso e per esercitare il diritto di riscatto ci vorranno altri 22 milioni.

