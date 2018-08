Il segno di CalleZorro

Jose Maria Callejon sembrava destinato a lasciare Napoli, invece ha già iniziato la sua sesta stagione in maglia azzurra

Portato sotto l’ombra del Vesuvio nell’estate del 2013 da Rafa Benitez che disse subito di lui: “Farà 20 goal” e in effetti nella stagione 2013-14 fece proprio 20 goal, 15 in Serie A, 3 in Coppa Italia e 2 in Champions League, da aggiungere poi anche 11 assist.

Non male anche nella stagione 2014-15 con 12 goal e 7 assist.

Poi c’è stato l’arrivo di Maurizio Sarri che disse di lui: ““Vorrei metterlo in una teca per non consumarlo”

Nel primo anno con Sarri Callejon mette a segno 13 goal e 13 assist.

Nel 2016-17 fa ancora meglio con 17 goal e 17 assist.

Nel 2017-18 nell’ultimo anno di Sarri chiude con 12 goal e altri 17 assist.

Con l’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti si pensava che l’avventura azzurra di Callejon fosse al termine ed il Milan era pronto ad approfittarne.

Il tecnico di Reggiolo non ha voluto però rinunciare a CalleZorro, l’uomo che scompare tra le fila nemiche e riappare all’improvviso e quasi sempre lascia il segno, la C di CalleZorro.

Ancelotti lo schiera subito da titolare nella prima di campionato contro la Lazio, e lui con uno dei suoi inserimenti con tempi perfetti, servito come sempre splendidamente da Insigne, trova in mezzo Arkadiusz Milik e mette a segno il primo assist stagionale.

Adesso sabato arriva il Milan al San Paolo, proprio quel Milan che lo voleva, proprio quella squadra dove Ancelotti è diventato grande, il mister sarà sicuramente felice di rincontrare la sua vecchia squadra, ma Callejon se le tenuto stretto e probabilmente lo farà anche giocare titolare.

Comments

comments