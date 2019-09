Il silenzio social assordante del Napoli, dopo la sconfitta

Sia il Napoli che i giocatori azzurri hanno scelto di non commentare la sconfitta di ieri sera sui social; un silenzio quasi assordante.

Di solito, dopo la conclusione di una partita (che sia vittoria, pareggio o sconfitta), arrivano sempre i commenti dei giocatori attraverso i loro profili social ufficiali. In questo caso, però, c’è ancora silenzio.

Sia il Napoli che i giocatori hanno scelto (?) per ora la via del silenzio, un silenzio che fa quasi più rumore delle parole. Di sicuro tutti stanno riflettendo sulla sconfitta di ieri sera, arrivata con l’unico tiro in porta del Cagliari; scegliere bene le parole da usare, in determinate occasioni, è molto saggio.

Neanche Kalidou Koulibaly, espulso per proteste ieri sera e sicuramente soggetto di squalifica per la prossima giornata, non ha rilasciato dichiarazioni. Probabile che un indizio l’abbia dato proprio il capitano Insigne che in mixed ha dichiarato “aspetto che parli la società”.

Solo nelle prossime ore, o nei prossimi giorni, si potrà capirne di più.

