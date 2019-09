Insigne in mixed: “Non mi esprimo sull’arbitraggio, aspetto la società”

Lorenzo Insigne, ieri sera, è intervenuto in mixed zone dopo la partita contro il Cagliari; l’attaccante napoletano ha preferito non dire nulla sull’arbitraggio.

Dopo la partita contro il Cagliari, Lorenzo Insigne è intervenuto in mixed zone. L’attaccante napoletano e capitano del Napoli ha preferito non parlare dell’arbitraggio, in considerazione anche dell’espulsione riservata a Koulibaly per proteste.

Di seguito le sue parole:

“Non voglio parlare dell’arbitraggio di questa sera (ieri, ndr), preferisco non commentare. Aspetto che la società dica la propria.“

