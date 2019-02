Insigne: “Lavoriamo per la finale di Baku, vogliamo riportare un trofeo a Napoli”

Lorenzo Insigne ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli prima del sorteggio di Europa League:

“Bisogna sempre ricordarsi da dove si viene, ho fatto tanti sacrifici nella vita che sono stati ripagati.

La fascia di capitano mi da più responsabilità? Io ho sempre avuto la responsabilità della mia squadra perchè sono napoletano e tifoso del Napoli, con la fascia di capitano adesso mi sento ancor più responsabile.

Sorteggio? Speriamo di prendere un avversario abbordabile, le squadre forti è meglio affrontarle più avanti.

Sto tutti i giorni con i miei compagni, so i sacrifici che abbiamo fatto in allenamento, dopo un po’ penso che tutti i sacrifici vengono ripagati. Cercheremo di portare a Napoli un trofeo perchè la città lo merita.

Stiamo creando tanto ma ci manca un po’ di serenità sotto porta da parte di tutti, sappiamo che per vincere le partite bisogna fare goal, ci stiamo lavorando. Stiamo sempre giocando bene, siamo abituati a fare grandi prestazioni ma sta mancando il goal, è solo sfortuna dobbiamo stare tranquilli.

Il mister sta dando fiducia a tutti, anche ai più giovani che possono darci una mano oggi ma anhce in futuro. Nessuno si sente intoccabile come giusto che sia, ci alleniamo tutti al massimo per guadagnarci il posto.

Hamsik è solo da apprezzare per quello che ha fatto a Napoli, dispiace che è andato via, ieri abbiamo fatto la videochiamata. Non ho mai conosciuto un ragazzo così bravo, forse è stata un po’ la sua pecca quella di essere troppo buono.

Roberto? Gli sta facendo bene la gavetta come ha fatto bene a me, sarei contento di ritrovarlo qui, i giocatori di qualità qui sono sempre ben accetti.

Capitano della Nazionale? Difficile perchè va in base alle presenze e ci sono grandi giocatori che hanno più presenze di me, ma per me al di là di essere capitano mi interessa di far parte di quel gruppo.

Finale di Baku? Lavoriamo per arrivarci, ci crediamo.

