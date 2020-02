Italia Mele: “Problema fisico per Insigne, nessun tatticismo. Spero che gli azzurri abbiano fatto tesoro di quanto accaduto”

Italia Mele, direttore di 100x100Napoli, è intervenuta ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live.

“Insigne non sentiva di poter dare il 100% e, in accordo con l’allenatore, hanno deciso di non scendere in campo dal primo minuto. Non ho mai creduto dal primo minuto alla possibilità Lozano, ho sempre pensato a Zielinski oppure a Mertens sull’esterno. Il mister ha preferito coprirsi di più le spalle.

Koulibaly ha avuto dei crampi dopo la partita contro il Lecce, ha una muscolatura impegnativa e, dopo un infortunio lungo hanno deciso di tenerlo fuori.

Conte non molla niente, vuole provare a fare il mini triplete. Stasera è una partita che entrambe le squadre vogliono portare a casa ma considerando che ci sarà un secondo tempo al San Paolo. Va gestito il tutto nell’arco dei 180 minuti. Speriamo che gli azzurri abbiano fatto tesoro di quanto accaduto.

Per Insigne non ci sono tatticismi, si tratta di un vero problema fisico.

Allan? Mi rifaccio a quanto detto da Gattuso a fine mercato: “Gioca chi mi da garanzie”, devo dire per dovere di cronaca che Allan non ha mai lavorato in maniera completa con il gruppo per un problema fisico. Ora è recuperato, i motivi possono essere tanti, lo scopriremo solo vivendo.

Meret ha un problema accusato dopo il tentativo di parata sul rigore di Gabbiadini, per questo motivo il mister preferisce mettere in campo Ospina.

Chi gioca nel tridente? Io dico Zielinski. Elmas è uno di quei centrocampisti che si butta molto dentro, ha una grande capacità d’inserimento e nel 4-3-3 potrebbe essere molto utile.”

