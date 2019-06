Juve, Sarri attende ma il sì di Abramovich non è scontato

La Juventus ha scelto Maurizio Sarri come allenatore da cui ripartire in vista della prossima stagione, dopo la separazione con Massimiliano Allegri.

L’attuale allenatore del Chelsea avrebbe già trovato l’accordo con il club bianconero: un triennale da 7 mln netti a stagione. Nonostante ci sia stata anche l’apertura di Marina Granovskaia, braccio destro del presidente Roman Abramovich, la trattativa non è ancora decollata. Le parti in causa, infatti, da Sarri a Paratici, passando per l’intermediario Ramadani, attendono la decisione dello stesso Abramovich, che non è ancora arrivata e che nessuno intende sollecitare. Sarri ha già manifestato il suo malcontento ma ha ancora due anni di contratto con il Chelsea, che non è detto decida di liberarlo gratis. Lo riporta Il Mattino.

