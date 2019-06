Ranieri: “Napoli vicino alla Juve, sarà un anno scoppiettante”

Claudio Ranieri, ex tecnico della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, nella quale ha parlato anche della lotta Scudetto.

“Andiamo incontro ad una stagione scoppiettante, le premesse ci sono tutte con i ritorni di Conte e Sarri. Il Napoli vorrà ridurre il gap con la Juve, ne ha la possibilità e sarebbe un premio per gli sforzi di De Laurentiis e per Ancelotti, che ha la sua storia e ha scelto un progetto con principi sani.

Sarri-Juve? Un premio meritato per lui, ma anche un arricchimento per la Serie A. Conosco Maurizio, prima di andare al Fulham ho assistito per una settimana ai suoi allenamenti: so quanta passione ci mette. La Roma? Mi auguro riesca a lottare per il quarto posto. Con Francesco (Totti, ndr) ho un rapporto meraviglioso, mi è sempre stato vicino ed è lui il simbolo del futuro, a patto che gli lascino fare quello in cui crede. Se incide? Con me lo ha fatto, c’era chi voleva Paulo Sousa”.

